Influencer Marketing Platforms - Mest populära apparna - Thailand

Influencer Hero

influencer-hero.com

Influencer Hero är en allt-i-ett programvara för influencer-hantering som består av influencer-databas och ett fullservice-CRM som automatiserar hela kampanjhanteringsprocessen. Det kan delas in i tre steg. 1). Upptäckt av influencer genom vår databas med 11,7 miljoner Instagram- och 12,3 miljoner Youtube-influencers och detaljerade sökfilter + falska följare och botdetektering 2). Automatiserad kommunikation genom vårt CRM 3). Rapportering och analys som inkluderar verifierade visningar, klick och omvandlingar. Genom en integration med din butik kan du hantera hela processen genom vårt CRM. Du kan sätta upp affiliate-länkar, rabattkoder och bearbeta utbetalningar automatiskt. Om du föredrar att ge dina influencers full kontroll kan de logga in på sin affiliate-dashboard, se deras prestanda och betala ut deras affiliate-saldo själva. När influencern har postat kommer det automatiskt att sparas i CRM för att granskas, laddas ner och återanvändas. Produkter kan skickas ut automatiskt via CRM och om du vill ansluta din Facebook-företagare kan du öka ditt influencer-innehåll genom betalda annonser. Vi har inte bara denna utökade och lättanvända plattform, utan vi ser också till att denna plattform är tillgänglig för alla företag oavsett storlek.