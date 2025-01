Influencer Marketing Platforms - Mest populära apparna - Ryssland

Heepsy

Heepsy är en influencer-marknadsföringsplattform designad för varumärken och byråer. Få tillgång till miljontals influencers från hela världen, plus de verktyg du behöver för att hitta rätt för dina sociala mediekampanjer. Hitta influencers på Instagram, YouTube och TikTok. Filtrera din sökning efter plats, kategori, antal följare, engagemangsfrekvens och mer. Heepsy tillhandahåller också detaljerade analysrapporter om varje influencer. Analysera deras engagemang, följartillväxt, publikdemografi och autenticitet. Undvik influencers med mycket misstänksamma målgrupper och oorganisk tillväxt. Kolla in deras genomsnittliga gilla-markeringar och kommentarer per inlägg för att se hur innehåll som skapats för ditt varumärke kan prestera. Ordna dina favoritinfluencers i listor. Vill du få kontaktinformation så att du kan börja nå ut till influencers? Ladda ner dina listor för att få kontaktinformation, plus all annan influencer-statistik, på ett ställe sparat var du än behöver det. Men det erbjuder inte bara möjligheten för varumärken att hitta influencers, den introducerar också alternativet för en Marketplace där influencers kan hitta kampanjer publicerade av varumärken. Här har kreatörer flexibiliteten att välja kampanjer som matchar deras intressen, med funktioner som låter dem filtrera baserat på kampanjens plats, nätverket för kampanjen, kategorin som marknadsförs och mer. Denna inställning säkerställer att influencers enkelt kan upptäcka kampanjer som är i linje med deras publiks preferenser och deras egen stil för att skapa innehåll. Redo att prova det? Heepsy erbjuder en gratis provperiod och månatliga planer, så att du kan prova plattformen innan du gör något långsiktigt åtagande. Besök oss idag för att registrera dig gratis och prova.