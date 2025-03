Everlance

Everlance är en typ av körsträcka och utgiftsprogramvara som hjälper företag att minska återbetalningskostnaderna, spara tid och leverera en attraktiv jobbfördel för mobila arbetare. Med över 3 miljoner användare är Everlance känd för att vara lätt att använda, lätt att administrera och lätt att göra affärer med. The end-to-end platform offers a complete vehicle reimbursement solution with: The #1-rated mileage tracking app on the App Store, featuring automatic, GPS-based mileage logs and built-in privacy protection Customizable reimbursement report approval flows and outlier flags Monthly, bi-monthly or bi-weekly employee reimbursement options Driver’s license and insurance verification Continuous Motor Vehicle Record (MVR) checks and driver safety training Integrated Kostnadshantering Med synlighet vid varje steg kan du exakt och effektivt ersätta dina anställda för deras körsträcka och utgifter. Plus, få ny inblick i hur anställda tillbringar sin dag, hjälper till att öka ansvarsskyldigheten och möjliggöra effektivare resursallokering. Everlance stöder alla typer av NO/LOW-TAX FELUTION EMABLUTSEMENT-program. Oavsett om du för närvarande tillhandahåller företagsbilar, använder manuella processer eller kommer från en annan leverantör, kan Everlances expertteam hjälpa dig att bestämma rätt program för ditt företag och upprätthålla IRS -efterlevnad. Fast & variabel ränta (FAVR) Personliga återbetalningar, inklusive Rate Development Cents per mil (CPM) återbetalningar Ansvariga utsläppsrätter Fleet Tracking varje kund har en namngiven kundframgångschef som fungerar som din enda kontaktpunkt och genomför dina kvartalsvisa affärsrecensioner. Helpdesk är tillgänglig 7 dagar i veckan via telefon, chatt och e -post för att stödja dig och dina anställda på vägen.