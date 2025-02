Programvara för identitetsverifiering - Mest populära apparna - Turkmenistan

PlanetVerify

planetverify.com

PlanetVerify effektiviserar/automatiserar den repetitiva processen att samla in personuppgifter om nya kunder, anställda eller arbetssökande. Det låter användaren intelligent tillhandahålla all sin egen data via sin egen enhet, vilket sparar tid och pengar. När organisationer ofta anställer har de problemet med att jaga ner data eller dokument från sina nya anställda. Detta kan innebära behovet för upptagna HR-proffs att ständigt skicka e-post, samtal eller sms för att försöka få de där ett eller två viktiga dokument som kommer att minska risken och oron för att inte ha rätt ID, arbetstillstånd eller POA i en nödsituation som t.ex. överraskningsrevision. PlanetVerify tillhandahåller en mycket enkel Dashboard som hålls på Microsoft Azure som automatiserar denna process på ett säkert sätt och kan ställas in på bokstavligen några minuter. Användaren väljer objekt som behöver samlas in och trycker på SEND till en eller flera parer. Dessa kan sedan svara med sin egen enhet för att mata in data och använda sin kamera för dokument. Användaren kommer att få e-post/SMS-påminnelser om något saknas och när allt är klart kommer du att meddelas - jobbet gjort! Förutom den tidsbesparing som jagar, skrivs all data in av medarbetaren så det finns inget behov av dubbelinmatning. PlanetVerify verifierar till och med objekt som IBAN-nummer vid ingången så att du inte längre transkriberar långa och ofta felaktiga banknummer. Andra valfria verifieringsverktyg är lättillgängliga på PlanetVerify Dashboard. Schemalagda arkiverings- och utrensningsregler kan ställas in för att säkerställa att data inte lagras utöver det lagstadgade kravet och särskilt om den sökande avvisas ett jobb. Om dokumentet är felaktigt eller av otillräcklig kvalitet, tryck bara på avvisa-knappen och välj orsak från rullgardinsmenyn - anställd kommer att meddelas. Till skillnad från i fallet med e-post där mottagandet av personuppgifter kommer i en droppform med många okända och riskfyllda bilagor, presenterar PlanetVerify alla artiklar riskfritt för användaren i en snygg profil på en skärm på Dashboard. Ingen sortering och lagring krävs eftersom allt detta görs automatiskt av PlanetVerify. PlanetVerify som är partners till Docusign tillhandahåller också helt integrerade eSigningsbehov, så anställningskontrakt kan inkluderas i dataförfrågan och undertecknas direkt av individen på deras enhet.