Programvara för idéhantering - Mest populära apparna - Tchad

MeisterTask

meistertask.com

MeisterTask är ett webbaserat uppgift och projektledning som är perfekt för Agile Project Management. Dess vackert utformade gränssnitt, intuitiv funktionalitet och sömlösa integrationer med andra verktyg gör det till ett logiskt val för projektgrupper. MeisterTask erbjuder en gratis grundläggande plan (upp till 3 projekt), med betalda prenumerationer från 12,50 € per användare per månad. Vid sidan av anpassningsbara projektbrädor i Kanban-stil, har MeisterTask många kraftfulla funktioner som är utformade för att effektivisera projektarbetet. Arbetsbelastning kan hanteras med tidslinje: en översikt över Gantt-stil över uppgifter som pekar på flaskhalsar och håller projekten flyter smidigt. Användare kan ställa in automationer för att påskynda manuellt arbete eller slutföra specifika uppgifter automatiskt. MeisterTask är en del av Meister Suite, en grupp produkter för felfri arbetsflödeshantering. Från idéer i Mind Mapping -verktyget, Mindmeister, till online -dokumentation i Meisternote, låser varje teammedlem en kraftfull verktygssats som driver projekt varje steg på vägen.