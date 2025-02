Hybridaktiveringsprogramvara - Mest populära apparna - S:t Helena

deskbird

deskbird är appen för arbetsplatshantering som sätter anställda först. Plattformen ger en smidig och användarvänlig upplevelse, vilket gör att användare enkelt kan kontrollera kontorets beläggning och anpassa sitt schema därefter. Med bara 2 klick kan du boka ett skrivbord på en mobil, stationär, Slack eller MS Teams app. Det är därför medarbetarna älskar det! - Ta med folk tillbaka till kontoret genom att låta dem välja rätt dag att komma in på, undvika pendlingsånger och samarbeta mer effektivt. Anställda kan se när och om deras kollegor kommer att vara på kontoret eller arbeta hemifrån. - Förbättra teamsamarbete och engagemang på arbetsplatsen genom att prioritera personliga möten, skapa kontorsevenemang och ställa in påminnelser för att boka skrivbord och mötesrum. Med 2 klick kan användare boka resurser, såsom hot desks, mötesrum och parkeringsplatser för kontorsdagar. - Optimera kontorskostnaderna och minska energiförbrukningen genom den kraftfulla deskbird-analysen. Begränsa området för minimal användning och använd smartare rengöring för att spara extra kostnader. Kontorsanalysen tillhandahåller också data för att ta reda på det optimala skrivbordsdelningsförhållandet. - Förenkla kontorshanteringen genom att tilldela skrivbord och parkeringsplatser till specifika anställda, begränsa åtkomst eller ge prioriterad åtkomst för att säkerställa en sömlös hybrid arbetsupplevelse, integrera med MS Teams, Slack, HRIS-verktyg och mer. deskbird är 100 % GDPR-kompatibel (ISO 27001-certifierad) och all data lagras och bearbetas i EU. En enkel men kraftfull mjukvarulösning som deskbird låter dig hantera hybridarbetsmodeller framgångsrikt.