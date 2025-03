Ostendi

ostendihr.com

OstendiHR är en komplett uppsättning verktyg utformade för att hjälpa dig hantera medarbetarnas livscykel i ditt företag. Du kan välja mellan en mängd olika lösningar som hjälper dig att effektivisera introduktionsprocessen, samla in insikter och feedback från dina anställda, samla in dokumentation, hantera mål och karriärvägar. Genom att lagra all persondata på ett ställe kan du snabbt fatta de bästa möjliga besluten om dina anställda.