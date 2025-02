HR Compliance Software - Mest populära apparna - Tunisien

Dayforce

dayforce.com

Dayforce är den globala folkplattformen för den moderna arbetskraften. En Enterprise HCM -lösning, Dayforce kombinerar lön, HR, förmåner, talanghantering, arbetskraftshantering och mer i en enda molnapplikation för att driva dagens gränslösa arbetskraft. Dayforce hjälper till att leverera erfarenheter som hjälper organisationer att låsa upp sin fulla arbetskraftspotential och arbeta med förtroende oavsett var de verkar i världen. Dayforce har sitt huvudkontor i Toronto, Ontario och Minneapolis, Minnesota med verksamhet över hela världen. Företagets varumärkeslöfte att göra arbetslivet bättre är det engagemang som det inte bara gör för kunder, utan för sitt eget folk och samhällen som dagstyrkan verkar i. Viktiga produktområden: * Hris * Global lön, lön på begäran * Förmåner * Arbetskraftshantering, inklusive tid och närvaro och arbetshantering * Talentförvärv, inklusive rekrytering och onboarding * Talenthantering, inklusive prestationshantering, successionsplanering, kompensationshantering, engagemangsundersökningar och ett integrerat lärandehanteringssystem * Avancerad rapportering, analys och instrumentpaneler * HR Self Service via The Dayforce Mobile App