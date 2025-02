Apptivo

Apptivo är en molnplattform med integrerade affärsappar designade för företag av alla former och storlekar. Det låter dig hantera nästan alla affärsuppgifter med Apptivos appar, från försäljning och marknadsföring till fakturering och support, och allt däremellan. Med Apptivo finns det ingen prissättning per app; du får tillgång till hela plattformen från bara $10 per månad per användare. Oavsett om du använder Apptivo för en enskild app eller för att hantera hela din verksamhet, kommer det att leverera ett otroligt värde till organisationen. Dess appar täcker hela kundens livscykel: * Marknadsföring: Skapa riktade listor med kontakter, bygg och leverera e-postkampanjer och spåra analyser. * Försäljning: Komplett CRM-kapacitet med robust kontakthantering, försäljningspipeline, automatisering och rapportering. * Help Desk: Ett kraftfullt biljettsystem med e-postintegration, webbportal och tidsspårning. * Projektledning: Hantera projektscheman via Gantt-diagram, spåra tid och milstolpar och fakturera för nedlagd ansträngning. * Fältservice: Arbetsordertilldelning och leverans, mobilfoto, tid- och materialinsamling och fakturering. * Offerter och fakturering: Skapa professionella offerter och e-posta dem till din kund med integrerade fakturerings- och återkommande faktureringsfunktioner. * Orderhantering: Förvandla offerter till beställningar, spåra lager och leveranser och fakturera kunden för din produkt. * Inköp och leveranskedja: Hantera leverantörer, spåra inköpsorder och fakturering och hantera lager. Apptivo används av hundratusentals företag från 193 länder runt om i världen och kan ta emot oberoende konsulter på upp till miljardföretag. Flexibiliteten hos Apptivo är en av dess tre primära skillnader: prisvärdhet, flexibilitet och förmåga. Med hela sin svit av företagsappar tillgängliga för ett enda pris, erbjuder den rika och kraftfulla funktioner över en bred uppsättning appar som ger oöverträffad kapacitet för sitt värde, med klassens bästa konfigurationsmöjligheter som gör systemet flexibelt för alla typer av företag.