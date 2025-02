Generativ AI-programvara - Mest populära apparna - Syrien

AKOOL

akool.com

Akool är en genombrott generativ AI -plattform för personlig visuell marknadsföring och reklam. Plattformen möjliggör en enkel skapande av utbildningsvideor för studiokvalitet med hjälp av AI-genererade avatarer, vilket resulterar i betydande kostnadsbesparingar och utvidgade kreativa möjligheter. Med Akool kan marknadsförare och innovatörer bygga anpassade, engagerande upplevelser som drar människor in i varumärket på ett sätt som omvandlar dem till lojala kunder. Akool tillåter företag att, i skala, generera hyperpersonliga videor och bilder av kommersiell kvalitet per varumärke och per kund via webbplats och API: er, med företagsgraden för företagskvalitet.