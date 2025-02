Generativ AI Infrastructure Software - Mest populära apparna - Thailand

OctoAI

OctoAI levererar infrastruktur för att köra, ställa in och skala generativa AI-applikationer. OctoAI får modeller att fungera för dig, inte tvärtom. Utvecklare får enkel tillgång till effektiv AI-infrastruktur så att de kan köra de modeller de väljer, ställa in dem för deras specifika användningsfall och skala från utveckling till produktion sömlöst. Med de snabbaste grundmodellerna på marknaden (inklusive Llama-2, Stable Diffusion och SDXL), integrerade anpassningslösningar och ML-system i världsklass under huven, kan utvecklare fokusera på att bygga appar som imponerar sina kunder utan att bli experter på AI-infrastruktur . Med stöd av ledande riskkapitalföretag har företaget sitt huvudkontor i Seattle, WA. OctoAI grundas och leds av skaparna Apache TVM, en ML-stack med öppen källkod för modellprestanda och portabilitet.