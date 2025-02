Generativ AI Infrastructure Software - Mest populära apparna - Tchad

TrueFoundry

TrueFoundry är ett molnbaserat PaaS för maskininlärningsteam för att bygga, distribuera och skicka ML/LLM-applikationer på sitt eget moln/on-prem Infra på ett snabbare, skalbart och kostnadseffektivt sätt med rätt styrningskontroller, vilket gör att de kan uppnå 90 % snabbare tid att värdera än andra lag. TrueFoundry tar fram den teknik som krävs och erbjuder GenAI-acceleratorer - LLM PlayGround, LLM Gateway, LLM Deploy, LLM Finetune, RAG Playground och applikationsmallar som kan göra det möjligt för en organisation att påskynda layouten av deras övergripande GenAI/LLMOps-ramverk. Företag kan plugga och spela dessa acceleratorer med sina interna system samt bygga på våra acceleratorer för att möjliggöra en LLMOPS-plattform som de väljer för GenAI-utvecklarna. TrueFoundry är modulärt och helt API-drivet, har inbyggd integration med populära verktyg på marknaden som LangChain, VectorDBs, GuardRails, etc. TrueFoundry arbetar med 25+ Fortune 500-företag såväl som högteknologiska mellanmarknadsföretag, inklusive WadhwaniAI, WhatFix, 2 Fortune 100 hälsovård, Games24x7, AvisoAI etc. TrueFoundry stöds av Sequoia, Eniac & Angels som Naval Ravikant, Anthony Goldbloom & 50+ AI & ML-ledare från toppteknikföretag, Fortune 500 CXOs och grundare på Unicorns som AlphaSense, Innovaccer, WhatFix, Rubrik etc.