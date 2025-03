InAppStory

Förläng mobilanvändarnas livscykel genom inhemska kommunikationskanaler. Leverera rikt innehåll och engagera hela tratten med Stories! MISSION InAppStory är ett internationellt mjukvaruföretag som kopplar samman befintliga företag med potentiella och nuvarande kunder, vilket möjliggör högre konverteringar, effektfulla räckvidder, kundlojalitet och förbättrad kommunikation i deras mobilapp och webbplats via Stories. Vårt företag tillhandahåller inte bara en enkel plattform för att producera berättelser utan en kodfri produkt som förlänger livscykeln för dina mobilkunder. Vi anses vara nästa generations lösning för användarengagemang och retention, eftersom miljontals användare tycker om Stories-formatet. HUR GÖR VI DET? Användbarhet och snabbhet är avgörande när det kommer till all praktisk konsumentinteraktion. Vår no-code-lösning befriar ditt team från ökända innehållsutveckling för alla speciella fall när ett företag vill kommunicera i en applikation. 2 timmar med en kaffepaus och vår integration kommer att vara redo att leverera rikt innehåll samtidigt som du engagerar dig med slutanvändare för din kommunikation i appen. Våra kunder, medelstora företag och företag, uppskattar vår ansträngning att hjälpa dem att nå bättre resultat: konverteringar, ny produktdata, räckviddsstatistik etc. Samtidigt förbättrar vi avsevärt deras konsumenters lojalitet och ökar försäljningscykeln med berättelser, widgets, gamifierade upplevelser, personligt innehåll, målgruppssegmentering, A/B-testning, feedbackundersökningar, kundintroduktion och UGC-innehåll. Våra kunder använder också vår lösning för intern onboarding av anställda, kommunikation och utbildning. Väx transparent med de mätvärden som vår lösning hjälper till: -ER -Total räckvidd -Genomsnittlig sessionslängd -CLV -ROI -CTR -MAU/DAU -App Stickiness -Totala intäkter -Visningar -Churn Rate -Totalt besök Här är vad våra kunder säger om Stories-funktion: "Var beredd på att när du börjar använda InAppStory, mycket snart kommer det att bli din primära kommunikationskanal med kunder!" KULTUR Vårt företags drivkraft är människor. Alla våra anställda behandlas lika och uppskattar varje enskild ansträngning de har investerat i vårt företag. Vi tillhandahåller en stödjande miljö där alla kan implementera sina idéer, prova något nytt och stadigt växa sin verksamhet. Alla har olika historia, men vi har alla en sak gemensamt: vi jobbar hårt och jobbar smart för att bygga en bättre framtid tillsammans.