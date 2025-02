Gamification programvara - Mest populära apparna - Somalia

Interacty

interacty.me

Marknadsförare (frilansare och byråer), produktionsstudior, förlag Interacty låter marknadsförare engagera publiken och öka försäljningen genom interaktiva upplevelser och spel. Spelifierat marknadsföringsinnehåll ökar engagemanget och uppmärksamhetstiden och genererar fler leads. Interactive låter dig skapa mer än 20 olika spelaktiviteter. Du kan skapa ett frågesport, minne, matchande spel, spel med dolda föremål, se skillnaden, pussel, före och efter, horoskop, lyckokakor, bildspel och mer när som helst med en enda prenumeration. Du kan skapa ditt projekt eller spel på några minuter med hjälp av innehållsblock med en intuitiv och flexibel redigerare. Interacty erbjuder en omfattande samling av tidsbesparande affärsmallar, plus att det är ett fantastiskt idébibliotek - du hittar säkert ett koncept för din nästa marknadsföringskampanj här. Interacty integreras med Unsplash, vilket ger dig tillgång till tusentals gratis bilder. Det färdiga projektet är lätt att bädda in på din webbplats med en enkel copy-paste. Du kan också använda en länk för att dela ditt projekt på sociala nätverk. Interacty stöder CNAME och Whitelabel, och ytterligare designalternativ med CSS-stilar hjälper till att upprätthålla din varumärkesmedvetenhet. Du kan generera leads med interaktiva innehållsformulär som integreras med ditt CRM. Interacty låter dig infoga formulär för potentiella kunder direkt i spelet, så att samla in kundinformation är en integrerad del av processen. Du kan ställa in en automatisk omdirigering efter att du har slutfört spelet, vilket avsevärt ökar konverteringen. Du kan skapa ett topplistspel och lägga till en timer eller nedräkning till ditt spel för att motivera din publik att få bästa poäng. Detta kan vara mycket användbart när du kör en tävling eller prisdragning eller skapar spel för evenemang. Om du är talare vid ett evenemang, lägg till ett spel i slutet av ditt tal, så kommer publiken att komma ihåg din adress. Du kan se statistik per spel och ladda ner leadlistor från din instrumentpanel, medan integration med marknadsföringsverktyg som Mailchimp låter dig skicka leads direkt till ditt befintliga CRM. Interactys gamification-funktioner gör det möjligt för marknadsförare att engagera användare och uppnå höga affärsresultat.