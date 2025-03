Legion

legion.co

Legion Technologies levererar branschens mest innovativa plattform för arbetskraftshantering. Det gör det möjligt för företag att maximera arbetskraftseffektiviteten och anställdas engagemang samtidigt. Legion WFM-plattformen är intelligent, automatiserad och anställdscentrerad. Det har visat sig leverera 13x ROI genom schemaoptimering, minskad utmattning, ökad produktivitet och ökad driftseffektivitet. Legion levererar banbrytande teknik i en lättanvänd plattform och mobilapp som anställda älskar. Med stöd av Norwest Venture Partners, Stripes, First Round Capital, XYZ Ventures, Webb Investment Network, Workday Ventures och NTT Docomo Ventures erkänns Legion som ett av de snabbast växande privata företagen i Amerika enligt 2022 Inc. 5000 och The Deloitte 500 ranking. <> Förbättrad planering: -Strategisk insikt -Budget -Prognoser <> Optimering av exekvering: -Laboroptimering -Automatiserad schemaläggning -Tid och närvaro <> Anställdas empowerment: -Frontlinekommunikation -Legion InstantPay -Användares prestanda och belöningar