Programvara för frakthantering - Mest populära apparna - Tunisien

cargo.one kopplar speditörer samman med flygbolag och andra speditörer på en och samma plattform, vilket gör att de kan lämna offerter på några minuter istället för timmar och vinna fler affärer. Med cargo.one kan speditörer omedelbart jämföra flygfraktpriser från över 100 flygbolag, få ursprungs- eller destinationsavgifter från betrodda agenter över hela världen för alla incotermer och enkelt skapa professionella offerter för sina kunder. När en försändelse har vunnits kan cargo.one-användare helt enkelt boka den med bara ett klick, vilket omedelbart säkrar kapacitet och priser. Vår produktserie inkluderar också en digital butiksfront, som gör det möjligt för speditörer att göra sina försäljningspriser tillgängliga för sina partners och vinna nya affärer, analytiker från hyllan för att förstå varför offerter vinner eller förloras, TMS-integrationsmetoder för att effektivisera verksamheten, och anpassade lösningar för företagsfraktare för att påskynda sin digitala transformation. Över 20 000 speditörer, inklusive 19 av de globala topp-20 och tusentals små och medelstora företag, väljer cargo.one för att citera och boka sin flygfrakt. Plattformens användarvänlighet, tillförlitliga prisdata och kundservice i världsklass har vunnit stort förtroende och flera utmärkelser under åren. Dessa inkluderar "International IT Systems Provider of the Year" Award 2023, "Cargo Booking Platform of the Year" i Payload Asia Awards 2023 och "Information Technology for the air cargo industry" i World Air Cargo Awards 2022 och 2021. cargo.one är där försändelser vinner. Kom igång gratis idag.