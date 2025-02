Programvara för att upptäcka bedrägerier - Mest populära apparna - Island

Prove

prove.com

Prove är det moderna sättet för företag att göra det möjligt för sina kunder att bevisa sin identitet med bara en telefon. Prove erbjuder telefoncentrerade lösningar som gör det möjligt för sina kunder att skaffa nya konsumenter och engagera sig med sina befintliga konsumenter genom att ta bort friktion samtidigt som de stärker säkerheten och förbättrar konsumenternas integritet och konsumentval. Proves lösningar används av mer än 1 000 företag inom olika branscher, inklusive banker, finansiella tjänster, hälsovård, försäkringar och e-handel. Prove har två huvudlösningar + MFA: • Prove Pre-Fill™ för Onboarding & Digital Acquisition, som hjälper företag att öka antalet registreringar och minska kontoöppningsbedrägerier genom att autentisera konsumentidentiteter och automatiskt fylla i verifierad data i valfri kanal. • Fonebook™ for Digital Servicing, som hjälper företag: - Få tillgång till en enda identitetsautentiseringsplattform som minskar komplexiteten och den totala ägandekostnaden för att skapa en helhetsbild av din kund över hela deras kanaler - Hantera, lägg till och uppdatera kundtelefonnummer för att säkerställa du har alltid rätt nummer för din kund Multi-factor Authentication: - Standard SMS & Voice OTP:er - Instant Link™ (autentisera via SMS-länk utan att behöva OTP) - Mobil Auth™ (autentisering via cellulära nätverk; passiv metod för lösenordslös inloggning) - Röstbiometri - Matcha mot en konsuments röst för autentisering - Push-autentisering - Appbaserad metod för att bevisa innehav, kan också dra in beteendebiometri, enhet (PKI) och miljösignaler (Wi-Fi, Bluetooth, nätverk) - Säkra transaktioner över flera användningsfall för digitala tjänster, inklusive inloggning, högrisktransaktioner, samtal center och lösenordslös inloggning