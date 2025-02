Programvara för spårning av flottor - Mest populära apparna - Island

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo är ett Fleet Management-program som utformats speciellt för Fleet Owners. Fordonsägare kan nu enkelt planera, optimera och tilldela snabbare rutter till sina förare enligt deras prioritet. Zeo kommer också under de bästa apparna för leveranshantering, ruttplanering och transporthantering. Vad skiljer Zeo Route Planner åt? Flottansägare kan lägga till bulkförare med en knapptryckning och spåra deras förare i realtid. Flottansägare kan tilldela rutten till en specifik förare. Zeo kommer att ge dig den snabbaste och bästa möjliga rutten som sparar tid och pengar. Företag som specialiserar sig på leverans, vill börja erbjuda leverans eller behöver förbättra sina leveranser väljer Zeo Route Planner. Medan de lägger till förare till listan kan vagnparksägare också lägga till förarinformation, tilldela förare till basbutiker, tilldela förare till fordon och ställa in start- och sluttider för förare. Enkel ruttplanering och optimering: Förarna kan ha tillgång till Android- och iOS-appar för att se den kortaste möjliga vägen. Planera dina rutter bättre och spara upp till 2 timmar på varje resa. Flottansägare och förare kan göra obegränsade rutter utan att använda något åtagande. Du kan också definiera de individuella förarnas kompetens, göra rutter genom Excel och uppnå färdighetsbaserad optimering. Mångsidiga platsinmatningsmetoder: Du kan också lägga till flera platser genom att ladda upp en Excel-fil eller också använda vår bildskanningsfunktion. Öka rutteffektiviteten, skala enkelt och förenkla leveransruttplanering med världens mest populära förarapp och leveransprogramvara. När de tilldelar rutterna kan flottägare också lägga till fordonsidentifierare - namn och nummer, fordonskapacitet, paketviktskapacitet och paketvolym tillsammans med värde. Flottansägare kan chatta direkt med sina förare på rutten och spåra deras liveplats. Fleet Owners kan också skicka uppdateringar i realtid till kunderna och ge den bästa kundservicen. Du kan också få leveransbeviset efter att kuriren har levererats. När beställningarna har levererats kan du få en detaljerad bild av alla rutter som skapats hittills tillsammans med en snabb översikt på nr. antal gjorda stopp, start- och slutplatser, förare tilldelad När det kommer till prismodellen måste flottans ägare betala per plats, inte per förare. Du kan få den bästa kundtjänsten om du stöter på några problem. Vårt team svarar på mindre än 2 timmar på varje fråga. Zeo erbjuder dig integrationsalternativet med viss programvara som Zapier och Shopify, vilket gör din uppgift mer automatiserad och enkel. Du kan ta reda på Zapier-integrationen här: https://zapier.com/apps/zeo-route-planner/integrations Upptäck fördelarna med Zeo Route Planner genom att besöka vår webbplats på: https://zeorouteplanner.com/ Boka en gratis demo med våra experter för att uppleva hur Zeo kan revolutionera din flottahantering och ta din leveransverksamhet till nya höjder. På Zeo erbjuder vi en förändring i hur du hanterar och optimerar din flotta. Gå med i raden av företag som redan drar nytta av världens mest populära förarapp och leveransprogramvara. Gör det smarta valet för din flotta – välj Zeo Route Planner.