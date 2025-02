Programvara för Fleet Management - Mest populära apparna - Slovakien

Whip Around

Ett kraftfullt men ändå intuitivt underhållssystem för flottan, Whip Around hjälper dig att hålla hela din flotta säker, kompatibel och på vägen. Whip Around fleet management-plattformen kopplar samman varje punkt i fordons- och utrustningsunderhållsprocessen i ett system: vilket innebär att chefer kan använda data relaterade till dina inspektioner, reparationer, efterlevnad och drifttid för att fatta smartare beslut för flottan. Whip Around stödjer hela ditt team – chefer, förare och mekaniker. FLEET MANAGERS: - Övervaka flottans hälsa inom kontrollpanelen för flottunderhållsanalys - Ställ in scheman för förebyggande underhåll - Skapa, prioritera och spåra arbetsorderförloppet - Få push-meddelanden när defekter uppstår FÖRARE: - Utför, signera och skicka in dagliga inspektioner genom vår DOT -kompatibel app - Rapportera omedelbart problem som kräver underhåll genom att ta foton och röst-till-text på deras mobila enheter - Få push-meddelanden om inspektioner saknas eller ofullständiga MEKANIKER: - Push-meddelanden för nya arbetsorder och defekter - Automatisk arbetsorderdokumentation och spårning - Markera enkelt fel som korrigerade eller åtgärdade i Whip Around-appen. Dataförarna samlar in med appen driver portalen för underhåll av flottan, där bilparksförvaltare kan hålla reda på defekter i hela flottan, övervaka arbetsorder och observera uppdaterade drivrutiner och topplistor för tillgångar. Den samlade informationen matas också in i Whip Arounds underhållsinstrumentpanel så att mekaniker kan övervaka defekter, arbetsorder och reservdelslager. Whip Around håller din flotta kompatibel och hjälper dina förare att komma hem säkert i slutet av dagen.