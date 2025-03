Whip Around

whiparound.com

Ett kraftfullt men intuitivt flottaunderhållssystem, piska runt hjälper dig att hålla hela flottan säker, kompatibel och på vägen. Pisken runt Fleet Management -plattformen ansluter varje punkt i fordons- och utrustningsunderhållsprocessen i ett system: vilket innebär att chefer kan använda data relaterade till dina inspektioner, reparationer, efterlevnad och drifttid för att fatta smartare beslut för flottan. Pisk runt stöder hela teamet - ledare, förare och mekanik. FLEET MANAGERS: - Monitor fleet health within the fleet maintenance analytics dashboard - Set schedules for preventive maintenance - Create, prioritize, and track work order progress - Get push notifications when defects appear DRIVERS: - Perform, sign, and submit daily inspections through our DOT-compliant app - Immediately report issues that need maintenance attention by capturing photos and voice-to-text on their mobile devices - Get push notifications if inspections are missing or incomplete MECHANICS: - Push notifications for Nya arbetsorder och defekter - Automatisk dokumentation och spårning av arbetsorder - Markera enkelt fel som korrigerats eller adresseras i WHIP runt appen Datardrivrutinerna samlar in med appen Powers The Fleet Underhållshanteringsportal, där flottans chefer kan hålla reda på flottanbredda brister, övervaka arbetsorder och observera uppdaterade förare och tillgångsledare. De aggregerade uppgifterna matas också in i Whip Around's underhållsinstrumentpanel så att mekanik kan övervaka defekter, arbetsorder och delar inventering. Pisk runt håller din flotta kompatibel och hjälper dina förare att komma hem i slutet av dagen.