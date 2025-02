Programvara för finansiell välbefinnande - Mest populära apparna - Tunisien

Earnin

earnin.com

Rekrytera, behålla och förbättra de anställdas produktivitet med Earnin-förmånen. Earnin är en Financial Wellness-plattform speciellt utformad för att hjälpa anställda att undvika skulder, betala sina räkningar, spara för framtiden och minska ekonomisk stress genom att ge tillgång till sin lön medan de arbetar. Vår kärnprodukt Cashout stödjer anställda från över 50 000 företag över hela USA och vi har gett tillgång till över 10 miljarder USD i intäkter. Vårt uppdrag är att hjälpa anställda att leva bättre ekonomiska liv. Earnin-tekniken är unik som den enda leverantören med noll integration som behövs. Detta innebär en enkel utrullning på dagar. Vi kommer troligen att hjälpa några av dina anställda redan - kontakta oss för att ta reda på hur. Ytterligare funktioner: - Balansskydd: Anställda får meddelande om deras banksaldo faller under ett visst belopp för att hjälpa dem att undvika en övertrasseringsavgift. - Budgetering: Vi drar automatiskt in återkommande utgifter för att hjälpa anställda att se vilka räkningar som kommer och budgetera runt dem - Tipsa dig själv: Detta är en unik sparprodukt där anställda enkelt kan skapa anpassade sparburkar för att spara till en nödfond, semester, utbildning etc. .