Programvara för finansiell välbefinnande - Mest populära apparna - Afghanistan

Betterment

betterment.com

Att hantera en 401(k) är utmanande. Det är därför Betterment at Work gör det enkelt för arbetsgivare att erbjuda en högkvalitativ 401(k). Från löpande administrativt stöd och investeringshantering, skräddarsydd plandesign och strömlinjeformade löneintegrationer – vi gör det tunga arbetet så att du inte behöver göra det. Ge dina anställda tillgång till en lättanvänd, kraftfull investerings- och pensionssparlösning med Betterment at Works anpassningsbara portföljer, personlig ekonomisk vägledning, möjlighet att länka till externa konton och olika kompletterande förmögenhetsbyggande, sparande och investeringsverktyg – allt tillgängligt via vår mobilapp. Med Betterment at Work kan din 401(k) också förbättras med nya funktioner som att erbjuda en 401(k) matchning på betalningar av studielån samt ytterligare ekonomiska fördelar som vår studielånshantering, 529 utbildningsbesparingar och 1:1 ekonomisk coaching förmåner*. Med denna moderna blandning av 401(k) och ekonomiska välbefinnandeförmåner, samt tillgänglig utbildning och verktyg, kan Betterment at Work hjälpa dig att attrahera och behålla glada medarbetare samtidigt som de ger fördelar de behöver för att uppnå sina ekonomiska mål. *Student Loan Management by Betterment at Work (“SLM”) tillhandahålls i samarbete med Spinwheel. 529-konton och deras planer innehas och hanteras av programadministratörer och chefer utanför Betterment. SLM, 529s och Financial Coaching-tjänster är endast tillgängliga som en del av ett paketerbjudande med en Betterment 401(k) i Pro- eller Flagship-planen; ytterligare avgifter tillkommer för användning i Pro-planen, tjänster som inte är tillgängliga i Essential-planen.