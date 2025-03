Finansiella konsultleverantörer - Mest populära apparna - Uganda

Zeni

zeni.ai

Zeni är den första AI-drivna finansconciergen för startups som driver beslutsfattande med hög hastighet. Med Zenis intelligenta bokförings-, redovisnings-, skatt- och finanschefstjänster har nystartade företag tillgång till finansiella insikter i realtid via sin Zeni Dashboard och ett team av finansexperter för att hantera varje finansfunktion för en fast månadsavgift – daglig bokföring, årliga skatter, räkningar lön och fakturering, ekonomisk planering & analys, löneadministration, med mera. Zeni är ett serie B fintech-företag och har hittills samlat in 47,5 miljoner dollar från Elevation Capital, Saama Capital, Amit Singhal, Sierra Ventures, SVB Financial Group, Think Investments, Liquid 2 Ventures, Dragon Capital, Firebolt Ventures, Twin Ventures och olika änglainvesterare.