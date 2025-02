Cloud Storage Services - Mest populära apparna - Tonga

Google Drive

Google Drive är en fillagrings- och synkroniseringstjänst utvecklad av Google. Lanserat den 24 april 2012 tillåter Google Drive användare att lagra filer på sina servrar, synkronisera filer över enheter och dela filer. Förutom en webbplats erbjuder Google Drive appar med offline -funktioner för Windows och MacOS -datorer och Android- och iOS -smartphones och surfplattor. Google Drive omfattar Google Docs, Google Sheets och Google Slides, som är en del av en kontorssvit som tillåter samarbetsredigering av dokument, kalkylblad, presentationer, ritningar, formulär och mer. Filer skapade och redigerade via Office Suite sparas i Google Drive. Google Drive erbjuder användare 15 gigabyte gratis lagring via Google One. Google One erbjuder också 100 gigabyte, 200 gigabyte, 2 terabyte, 10 terabyte, 20 terabyte och 30 terabyte som erbjuds genom valfria betalda planer. Filer som laddas upp kan vara upp till 5 terabyte i storlek. Användare kan ändra sekretessinställningar för enskilda filer och mappar, inklusive att aktivera delning med andra användare eller offentliggöra innehåll. På webbplatsen kan användare söka efter en bild genom att beskriva dess bilder och använda naturliga språk för att hitta specifika filer, till exempel "Hitta mitt budgetskalkylblad från december förra året". Webbplatsen och Android -appen erbjuder en säkerhetskopieringsavsnitt för att se vad Android -enheter har data säkerhetskopierade till tjänsten, och en helt översyn av datorapp som släpptes i juli 2017 gör det möjligt att säkerhetskopiera specifika mappar på användarens dator. En snabbåtkomstfunktion kan intelligent förutsäga de filer som användare behöver. Google Drive är en nyckelkomponent i G Suite, Googles månatliga prenumerationserbjudande för företag och organisationer. Som en del av utvalda G Suite -planer erbjuder Drive obegränsad lagring, avancerad filrevisionsrapportering, förbättrade administrationskontroller och större samarbetsverktyg för team. Efter lanseringen av tjänsten kritiserades Google Drives sekretesspolicy starkt av vissa medlemmar i media. Google har en uppsättning villkor för service- och sekretesspolicyavtal som täcker alla dess tjänster, vilket innebär att språket i avtalen ger företaget breda rättigheter att reproducera, använda och skapa derivatverk från innehåll lagrat på Google Drive. Medan policyn också bekräftar att användare behåller immateriella rättigheter, väckte sekretessförespråkare oro för att licenserna beviljar Google rätten att använda information och data för att anpassa reklam och andra tjänster som Google tillhandahåller. Däremot noterade andra medlemmar i media att avtalen inte var sämre än de som konkurrerar molnlagringstjänster, men att tävlingen använder "mer konstigt språk" i avtalen och uppgav också att Google behöver rättigheterna för att "flytta Filer runt på sina servrar, cachar dina data eller gör miniatyrbilder ". Från mars 2017 hade Google Drive 800 miljoner aktiva användare, och från och med september 2015 hade det över en miljon organisatoriska betalande användare. Från maj 2017 fanns det över två biljoner filer lagrade på tjänsten.