Fältförsäljningsprogramvara - Mest populära apparna - Slovakien

TrueContext gör det möjligt för företag att anpassa, automatisera och transformera sin fälttjänstverksamhet med dynamiska, snabba att distribuera mobila arbetsflöden som fångar komplexiteten i deras miljö. Med avancerade datainsamlingsmöjligheter i olika format ger TrueContext organisationer synlighet nu och förutsägbarhet för framtiden. TrueContext, tidigare ProntoForms - är en kanadensisk mjukvaru- och mobilapputvecklare som förser användare med en utvecklingsplattform med låg kod för att bygga appar för företagshantering av fälttjänster. Applikationen digitaliserar pappersarbete för att ge arbetare i fält möjligheten att fylla i komplexa formulär på mobila enheter, samla in omfattande data och skicka formulärdata direkt till ledningspersonal, backoffice-system och analysverktyg. Företaget blev börsnoterat 2005 och handlas på TSX Venture Exchange under börssymbolen PFM. 2015 hedrade Frost & Sullivan ProntoForms med priset "North American Mobile Forms Competitive Strategy Innovation and Leadership". Under 2019 erkändes ProntoForms i 2019 års Gartner Magic Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms som en av 18 LCAP-lösningar.