Expert Planet är världens marknadsplats för juridiska tjänster, och det är en produkt från Seadaka Ltd., ett nätverksteknikföretag som har åtagit sig att bygga en affärsutbytesplattform för globala experter inom riskkontroll, vilket underlättar experter inom olika områden att ge professionell rådgivning och tjänster till utrikeshandelsföretag. Just nu är vi den största diversifierade onlineplattformen för riskkontrollindustrin i Kina. Expert Planet är en social produkt som hjälper experter att utöka sitt affärsnätverk. På Expert Planet kan utövare från olika branscher njuta av barriärfri kommunikation med experter från samma bransch eller över andra branscher för att berika sitt affärsnätverk och få fler kommersiella möjligheter. Du kan också visa upp ditt företag på denna sociala plattform för att öka ditt företags synlighet. Kinesiska utrikeshandelsanvändare är också aktiva på denna sociala plattform och letar efter professionella lösningar på sina affärsproblem. För närvarande kan plattformen förse användare med olika typer av tjänster såsom internationell inkasso, juridisk rådgivning, återinförande av e-handelskonton, utländska marknadsundersökningar, factoring och köp av osäkra fordringar, etc. Om ditt företag ägnar sig åt dessa områden, Expert Planet hjälper dig att komma in på en ny marknad och få fler kunder! Vi tar inte ut någon form av anmälningsavgift (årsavgift, medlemsavgift, abonnemangsavgift etc.). Alla experter kan till fullo utnyttja sin affärsexpertis för att lösa problem för användare i behov och bli belönade. Registrera dig nu på ExpertPlanet.io för att bygga ditt affärssamarbetsnätverk. Om du har några frågor eller behöver hjälp kan du maila [email protected].