Expertnätverk - Mest populära apparna - Slovakien

Inex One

inex.one

Få tillgång till de bästa expertnätverken och undersökningsföretagen - allt i en plattform. Du sparar tid och minskar kostnaderna. Förenkla din marknadsundersökning och få mer tid för insikter och beslut som skapar värde. Inex One är den snabbast växande plattformen inom expertnätverksbranschen. Den används av mer än 400 företag över hela världen, inklusive 7 av de tio bästa globala strategikonsultföretagen, 3 av de tio bästa private equity-företagen, 7 av de tio bästa marknadsundersökningsföretagen och hundratals företagsstrategiteam. När du använder Inex One får du tillgång till mer än 40 toppexpertnätverk och undersökningsföretag över hela världen. Arbetsflöden och fakturering strömlinjeformas i plattformen. Det är lätt att samarbeta med kollegor, samla insikter och hålla koll på utgifterna. Efterlevnadsteam kan hantera all sin användning av företagsomfattande marknadsundersökningar i en effektiv portal. För mer information, besök www.inex.one, eller kontakta oss på [email protected]. Inex One har kontor i Stockholm, New York, Singapore, London och Paris.