Programvara för kostnadshantering - Mest populära apparna - Uganda

Fyle är en modern utgiftshanteringsplattform som ger revisorer möjlighet att effektivisera sin utgiftsrepoteringsprocess på sina befintliga kreditkort. Fyle integreras direkt med sina befintliga kreditkort från Visa, Mastercard och American Express, för att ge realtidssynlighet i kreditkortstransaktionsdata, omedelbara utgiftsmeddelanden via text och enkel insamling av kvitton. Användare kan skicka in kvitton via sms, och Fyle matchar kvitton automatiskt, vilket säkerställer automatisk avstämning och snabbare tid att stänga. Anställda kan skicka in utgifter från vardagliga appar som textmeddelanden, Gmail, Outlook, Slack, Teams och mer, eller använda Fyles kraftfulla mobilapp för att ta bilder av kvitton och skicka in utgifter på språng. Fyle extraherar, kodar och kategoriserar automatiskt data från kvitton, kontrollerar policyöverträdelser, allokerar dem till rätt projekt, budgetar och kostnadsställen och skickar data till bokföringsprogram som QuickBooks Online, Xero, NetSuite, Sage Intacct, Sage 300 CRE, Microsoft Dynamics 365 Business Central och QuickBooks Desktop.