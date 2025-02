Programvara för kostnadshantering - Mest populära apparna - Sint Maarten

TimeSite Pro

TimeSite Pro är en fullt konfigurerbar, molnbaserad, tidsspårnings-, kostnads- och faktureringslösning designad för att vara enkel att ställa in och använda men med omfattande funktionalitet. Ange kostnads- och faktureringssatser för de timmar din personal registrerar för kunder, projekt och aktiviteter så att du kan spåra lönsamheten för det arbete du utför. Tids- och kostnadsdata som godkänts av ledningen kan faktureras till din kund. Timesite Pro gränssnitt med en mängd olika löne- och redovisningspaket. TimeSites mobilapp för iPhone och Android-smarttelefoner gör att ditt team snabbt kan registrera sin tidrapportaktivitet var de än är. Platser registreras när ett jobb eller aktivitet loggas i appen. Tidrapportdetaljer laddas automatiskt upp till våra molnservrar. I slutet av veckan kan personalen skicka in sina tidrapporter från sin mobilapp för ledningsgodkännande. TimeSite Pro kommer att göra det möjligt för dina kunder att auktorisera det arbete som utförs av projektet innan det slutliga godkännandet av en inlämnad tidrapport av chefer. Chefer kan granska tidrapportdetaljer, returnera tidrapporter för korrigering och återinlämning eller ändra tidrapportdetaljer själva. Genom att noggrant spåra fakturerbar och icke-fakturerbar tid gör TimeSite Pro att du enkelt kan se om du använder dina resurser effektivt. Du kan ställa in budgettrösklar och få varningar när du överskrider din uppskattning för ett projekt. Detta gör det möjligt för din ledning att hålla ett öga på framstegen i ditt projekt och snabbt vidta åtgärder vid behov. Du kan flexibelt fördela både kostnads- och faktureringssatser till de timmar din personal registrerar för dina kunder, projekt och aktiviteter så att du kan spåra lönsamheten för det arbete du utför. TimeSite Pro ger dig integrerad faktureringsfunktion baserad på tidrapporter som skickats in och godkänts av din ledning. Dessa fakturor kan sedan exporteras till ditt bokföringspaket. TimeSite kan enkelt hantera komplexa faktureringsscenarier. Få enkelt in och ut dina data från TimeSite. TimeSite Pro gränssnitt med MYOB, Xero, Quicken och andra. Tidrapporter och annan information kan enkelt exporteras i en mängd olika filformat. TimeSite har en mängd konfigurationsalternativ som gör det möjligt för våra användare att konfigurera sitt system på många olika sätt. Från att ändra hur tidrapporter visas för att ställa in klienter, projekt och uppgiftshierarkier, TimeSite kan tillgodose en mängd olika krav. TimeSite erbjuder en gratis provperiod utan behov av kreditkort, inga kontrakt att underteckna, och du kan starta och stoppa din användning av TimeSite Pro när som helst. Vi tar bara betalt för användare som faktiskt spelar in tid. Inaktiva användare och administratörer är gratis. Du kan ändra antalet prenumerationer när som helst. TimeSite ger obegränsad teknisk support och produktuppgraderingar medan ditt abonnemang är aktivt. Vår utvecklingspersonal producerar ständigt nya funktioner som ger TimeSite Pro ytterligare fördelar. Genom att prenumerera på TimeSite investerar du i en tidsregistreringslösning som håller jämna steg med våra kunders krav och industriinnovation. Vi hjälper dig gärna via telefon eller via fjärråtkomst.