Avsluta programvara för intervjuhantering - Mest populära apparna - Syrien

SurveySparrow är en heltäckande omnikanal-upplevelsehanteringsplattform som kombinerar kundupplevelse- och medarbetarupplevelseverktyg som NPS, Offline, Chat, Classic och 360°-undersökningar som är mobila först, mycket engagerande och användarvänliga. Konversationsgränssnittet låter dina undersökningar ge en chattliknande upplevelse och ökar undersökningsresultaten med hela 40 %. Dess nyckelfunktioner inkluderar: * Chattliknande undersökningar som växlar från statiska till dynamiska konversationer. * Klassiska undersökningar som ställer en fråga i taget. * Offlineundersökningar som låter dig samla in feedback från även de mest avlägsna platser, utan internet. * Offline Survey App som fungerar som en kiosk för offline datainsamling. * NPS-undersökningar för att mäta kundernas sentiment med en enda fråga. * NPS Word Cloud och Sentiment Analysis för att få en djupgående bild av kundernas känslor. * 360° bedömningar för att utvärdera anställdas prestationer över olika kompetenser och skapa personliga utvecklingsplaner. * Flerspråkiga undersökningar för att översätta dina undersökningar till de språk du väljer. * Brett utbud av frågetyper för att samla in en mängd olika data från respondenterna. * Klickfri instrumentpanel och mycket avancerade rapportfilter för att generera insiktsfulla rapporter. * Effektiv användarhantering för att optimera ditt arbetsflöde. * Vit märkning för att anpassa varje del av din undersökning. * Underkonton för att hantera undersökningar oberoende under ett förälderkonto. * Enkel inloggning för att logga in på vår plattform med bara ett enda klick. * IP-begränsning för att begränsa kontoåtkomst endast till betrodda platser och nätverk. * Enkätautomatisering med återkommande läge för att mäta kund- eller medarbetares puls med jämna mellanrum. * Enkätdelning över en uppsjö av kanaler med de enklaste delningsalternativen. * Effektiva integrationer för att undvika besväret med att använda flera program. * Anpassad CSS för att lägga till din egen personliga touch till varje undersökning. * Arbetsflöden för att automatisera återkommande uppgifter och öka åtgärdseffektiviteten.