Programvara för evenemangsplanering - Mest populära apparna - Sverige

MICE Operations

miceoperations.com

MICE Operations erbjuder kraftfull programvara online för evenemangsplanering och -hantering för evenemangslokaler, cateringföretag och evenemangsproffs. Eventplanering – Oroa dig inte för Word-dokument, e-postmeddelanden och att hitta information på olika platser. MICE erbjuder förtroende med en perfekt överblick över all din händelseinformation, planering och dokument. Bokningswidget – Med vår bokningswidget på din webbplats är du tillgänglig för evenemangsförfrågningar 24/7 och kunden kan sätta ihop det evenemang hon letar efter. Och när det väl finns i din inkorg är det bara några minuter innan ditt (digitala) förslag är klart. Fakturering – MICE låter dig skicka en faktura för ett evenemang med bara några få klick, ser ut precis som du vill och gör faktureringen till en lek. Den är byggd speciellt för evenemang och gästfrihet, med inbyggt stöd för flera momssatser per produkt. Meddelanden – MICE håller reda på all kommunikation mellan dig och din kund eller kollegor, och ser till att du kan vara säker på att evenemanget är organiserat precis som det ska vara. CRM – MICE är inte bara planeringsmjukvara. Det är också den bästa försäljningsmjukvaran, och den ger alla funktioner du behöver för ett modernt CRM, speciellt anpassat efter behoven hos evenemangsproffs.