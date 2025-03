Evenemangsnätverk och matchmaking - Mest populära apparna - Uganda

Orbiit

Orbiit är en AI-driven matchmaking SaaS-plattform som driver utvalda introduktioner i stor skala. Organisationer kan sömlöst bjuda in valfria publiker att välja att delta i vanliga, personliga 1:1- eller peer group-kontakter och Orbiit hanterar all kommunikation, matchning, schemaläggning, insamling av feedback och analyser. Ledande företag och samhällen (t.ex. Atlassian, First Round Capital, Medical Alley Association, etc) använder Orbiit-rapport 87 NPS, påtagliga resultat för deltagarna och stark avkastning på investeringen på dessa kopplingar.