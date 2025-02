Programvara för eventmarknadsföring - Mest populära apparna - Slovakien

Notified

Notified Event Cloud levererar världens mest omfattande end-to-end-evenemangsteknologi och relaterade tjänster för att skapa och hantera evenemang. Hantera hela livscykeln för dina evenemang, oavsett plats, format, storlek eller längd - från enstaka sessioner till upplevelser som alltid är på. Med Notified kan evenemangsplanerare, marknadsförare och kommunikationsproffs skapa uppslukande upplevelser, driva engagemang, ta fram lönsamma insikter och maximera ROI från en plattform. - Personliga evenemang: effektivisera och automatisera dina registrerings- och back-end-processer från call-for-papers till att skapa agenda. - Virtuella evenemang: leverera en uppslukande digital upplevelse med varumärkeslokaler, robusta engagemangsverktyg och inbyggd webbsändningslösning. - Hybridevenemang: ta den delade upplevelsen till nya höjder med end-to-end-evenemangsteknologi, mobilappar och produktionstjänster på plats Skapa uppslukande varumärkesupplevelser - Across Time and Space Surprise och gläd dina deltagare med unika, kurerade upplevelser. Designa en digital upplevelse som kommunicerar din berättelse och speglar ditt varumärke. - Konsekvent och anpassad varumärkesupplevelse - lyhörd och 3D - Flexibelt innehåll och programmering - live, simulerande och on-demand - Sömlös blandning av personliga och digitala kanaler - Skalbar från 500 till 200 000+ deltagare Ta engagemang till nya höjder Öka engagemang och bygga meningsfulla kontakter som sträcker sig bortom evenemangets livedag och över tid och rum. Späd ditt samhälle med programmering, före, under och efter evenemanget. - Koppla samman deltagare med andra deltagare och sponsorer med AI-driven matchmaking - Videochatta med andra deltagare 1:1 eller i en grupp - Övervaka konversationer på sociala kanaler med hjälp av sociala hubbar - Maximera deltagarnas engagemang vart dina deltagare än är med en kraftfull evenemangsapp - Drive meningsfullt engagemang med gamification och märken Få handlingskraftiga insikter och maximera ROI Få de insikter du behöver för att driva affärsresultat med en enda källa för enhetlig händelsedata. Din data är ett designverktyg för att leverera kraftfulla deltagareupplevelser. Den kraftfulla analys- och rapporteringsportalen integreras med din marknadsföringsteknikstapel och ger dig mätvärden och insikter i realtid om din målgrupp. Complex Event Management Made Simple Stärk ditt eventsamarbete och skala ditt team med en plattform som effektiviserar och automatiserar dina back-end-processer. Ingen dubblering som är inneboende i virtuella eller personligt centrerade evenemangsteknologilösningar. - Registrera deltagare - Hantera talare, utställare och sponsorer - Leverera och kurera innehåll - Engagera din community