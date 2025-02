Programvara för händelsehantering - Mest populära apparna - Tunisien

Booked it

booked.it

Vår historia börjar med Licklist, som grundades 2015 som en gemenskap för nattlivsbranschen att samlas. År 2020 hade vi 600 000 användare, 6 miljoner pund i årlig bruttoförsäljning och 6 000 nattlivsställen listade. Vårt varumärke Licklist är starkare än någonsin. Men vi ville förbättra våra tjänster. Under 2019 började vi erbjuda bokningshanteringsprogram för business to business-marknaden inom fritids-, rese- och besöksnäringen. Saker och ting tog fart under 2020 när vi hjälpte hundratals ställen att göra sig redo att öppna igen efter låsningen med teknik som mobilbeställning och bordsbokningar. Vi var stolta över att hjälpa småföretag att gå över till ett nytt sätt att arbeta, sätta dem i en position så att de inte bara kan överleva utan även frodas. Vi har nu över 600 företag som använder Booked it som i genomsnitt ser en 19% ökning av bokningar och 13% ökning av utgifter per capita. Vår bokningsprogramvara är lättanvänd och funktionsrik, designad för att öka synligheten för din plats/evenemang/festival, förenkla bokningsprocessen för att ta bort köphinder och tillhandahålla handlingskraftig information för att hjälpa till att tillhandahålla kundservice på toppnivå.