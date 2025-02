Event Management-plattformar - Mest populära apparna - Somalia

Eventmaker

eventmaker.com

Eventmaker förser B2B-organisationer med en av de mest omfattande allt-i-ett Event Management Software (EMS) och ett team av experter dedikerade till att skala engagemang. Vår plattform skapar möjligheter för deltagare att ansluta och interagera på många meningsfulla sätt, inte bara före, under och efter varje evenemang utan under hela året. Oavsett om du hanterar företagsevent, mässor eller möten i samhället hjälper vi dig att effektivisera organisationen av dina flera evenemang samtidigt som du maximerar engagemanget. **Nyckeltal** - 3 miljoner+ användare - 2 300 evenemang hanterade på plattformen under 2022 - 500+ kunder - 60 anställda - 14 års erfarenhet