ERP-system - Mest populära apparna - Syrien

ERPAG

erpag.com

ERPAG är en molnbaserad Enterprise Resource Planning (ERP) -lösning. Det är lämpligt för små och medelstora företag i olika branscher, inklusive bil, detaljhandel, utbildning, informationsteknologi och mer. Primära funktioner inkluderar försäljningshantering, inköp, tillverkningsledning, redovisning och ekonomi, lagerhantering, rapportering och analys. ERPAG tillåter användare att hantera affärsprocesser inklusive B2B -kundportal, försäljning, beställning, mottagning och leverans. Andra funktioner inkluderar servicehantering, frakthantering, användaråtkomsthantering, försäljningspunkt och streckkodskanning. Erpag erbjuder integration med Google Mail, Google Calender, Google Drive, Microsoft, Magento, WooCommerce, Shopify, QuickBooks, Square, Stripe och mer. Det stöder 40+ avsändare globalt inklusive UPS, FedEx och USPS. Det finns i tre utgåvor: grundläggande, standard och premium i prenumerationsprissättning. Det är kompatibelt med Windows, Mac och Linux operativsystem. Support erbjuds via e -post, via telefon och via videohandledning.