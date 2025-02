ERP-system - Mest populära apparna - Singapore

Marg ERP

Med mer än 1 miljon plus nöjda användare, 800+ försäljnings- och supportcenter, har Marg ERP varit en verklig ledare för att underlätta anpassningsprocessen av GST. MARG ERP Ltd. har sin expertis i att tillhandahålla de perfekta anpassade lager- och redovisningslösningarna för alla företag för att få GST-kompatibel. Marg ERP är en ledande leverantör av mjukvaruapplikationer inom GST och har varit en nyckelaktör för att hjälpa företag med en smidigare övergång till GST. Vi levererar lager- och redovisningslösningar för att optimera företag och hjälpa dem i denna GST-transformationsresa. Marg har alltid trott på att tillföra värde och hållbarhet till den ständigt föränderliga affärsmiljön och är en nyckelspelare i att tjäna både små och medelstora företag och små och medelstora företag Marg ERP tillhandahåller omfattande löneprogram "HRxpert" som har berikat funktioner som närvaromjukvara, lönemjukvara, ledighetshantering etc som hjälper företag att göra en smidigare övergång till GST.