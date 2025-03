Loop54

loop54.com

Loop54s sökning och anpassning av e-handelswebbplatser drivs av egen AI. Loop54 AI anpassar din webbplatssökning och kategorinavigering, så att varje besökare upplever relevanta resultat. Medan de flesta personaliseringsverktyg kräver månader av datainsamling, använder Loop54 små uppsättningar data för att utföra arbetet med tusentals regler. Låter dig anpassa användarupplevelsen automatiskt, snabbt. Webbplatssökning Förvandla din sökruta till en hjälpsam säljare – utan överlägsen svävning. - Predictive personalization - Autocomplete - Lära sig nya ord - Stavningskontroll - Automatiserad rankning & sortering - Innehållssökning - Dynamisk facettering - Relaterade resultat Vår sökning ökar AOV och konverteringsfrekvens med 30 % i genomsnitt. Några kunder vi arbetar med är Not On The High Street, Webhallen, Office Depot med flera.