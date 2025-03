Programvara för schemaläggning av anställda - Mest populära apparna

Celayix

celayix.com

Celayix är en AI-driven arbetskraftshanteringsplattform som erbjuder schemaläggning av anställda, tids- och närvarospårning och olika lösningar för personalhantering. Det här verktyget är särskilt användbart för stora företag inom hälsovård, säkerhet, detaljhandel och andra sektorer som vill förbättra schemaläggningseffektiviteten och spara tid och pengar. Celayix-schemaläggning kan hjälpa till att minska schemaläggningstiden med upp till 95 % eftersom det genererar scheman på några minuter baserat på anställdas tillgänglighet, kompetens och prestation. Verktyget erbjuder en automatisk ersättningsfunktion för att hantera sjuksamtal, uteblivna ankomster och ändringar i sista minuten, och kan få tillbaka upp till $2 600 per anställd och år i frånvarokostnader. Med Celayix kan företag enkelt hantera anställdas scheman, spåra närvaro och hitta kvalificerade ersättare för plötsliga förändringar. Plattformen erbjuder olika integrationer och resurser, inklusive bloggar, fallstudier, infografik och videor för att ge användarna all nödvändig information om verktyget. Celayix erbjuder olika funktionspaket för att passa olika behov och budgetar, med en gratis provperiod för att hjälpa användare att utvärdera verktyget innan de fattar ett beslut. Kunder kan komma i kontakt med Celayix support via supportsidan eller kontakta företaget direkt. Sammantaget kan företag som letar efter en omfattande programvara för personalhantering dra nytta av Celayix AI-drivna lösningar.