Workee är en programvara som redan hjälper 6 000 frilansare och proffs att hantera sina företag online (som privata lärare, handledare, coacher, designers, frilansskribenter och många fler). Workee skapar en personlig webbplats med inbyggd bokning, schemaläggning och betalningar på mindre än 1 minut, så att du kan få bokad och betalt direkt och autopilotarbete och kundhantering direkt. Workee hjälper frilansare som redan har kunder att arbeta med dem mer effektivt och skala affärer ur lådan. Enligt våra användare sparar Workee 10 timmar per vecka och tusentals dollar per månad. Workee har två planer: Starter och Pro. Workee Starter-plan är gratis utan ett månadsabonnemang och 0 % transaktionsavgifter från Workee. Den är designad för proffs som precis har börjat och innehåller följande: Grundläggande mallar för en personlig webbplats 1 Schema för en tillgänglighet 2 Tidsluckor för möten 2 Workee-projekt för engångsjobb och tjänster 3 Fakturor per månad Workee Pro-planen är tillgänglig med ett månadsabonnemang och 0 % transaktionsavgifter från Workee. Pro-planen är perfekt för proffs och aktiva användare som söker avancerade funktioner och anpassningsalternativ. Här är varför Pro-planen passar utmärkt: 1. Pro-webbplatsmallar. Förbättra företagets varumärke med nästan dussintals nya professionella mallar och stilar, anpassade färger och varumärke. 2. Anpassad SEO. Få organisk trafik och stick ut med varumärkesbyggande. Ställ in anpassade titlar och beskrivningar för en personlig Workee-webbplats. 3. Obegränsade scheman, tidsluckor, fakturor och projekt. 4. Professionella bokningsregler. Begränsa när du kan få nästa bokning, lägg till automatiska pauser mellan samtal och begränsa det maximala antalet sessioner per dag.