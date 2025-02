Programvara för schemaläggning av anställda - Mest populära apparna - Sint Maarten

7shifts

7shifts är en allt-i-ett-plattform för hantering av restaurangteam som hjälper operatörer: 1) fatta mer lönsamma beslut. Du får de insikter du behöver för att fatta de bästa team- och operativa besluten varje dag. Nå dina arbetsmål med schematillämpning, optimal arbetsspårning och realtidsrapportering. 2) Förbättra drifteffektiviteten. Vi hjälper till att få ordning på din verksamhet och minskar antalet lätta att undvika misstag. Hantera efterlevnad proaktivt, kör löner med lätthet och spåra uppgifter med digitala checklistor. 3) Få tillbaka tiden. Med all den förbättrade effektiviteten har du mer ledig tid att lägga på att skapa fantastiska gästupplevelser. Enklare schemaläggning, centraliserad kommunikation och automatiserade tipsberäkningar är till hands. 4) Förbättra teamretention. Du får tillgång till de verktyg du behöver för att bygga starka team. Håll pulsen på teamengagemang, sentiment och tillfredsställelse för att minska omsättningen med 13 %. Så här kan din restaurang dra nytta av 7-skift: - Spara upp till 4 timmar per vecka genom att skapa och hantera dina personalscheman - Minska tid som läggs på schemaläggning med 80 % - Spara upp till 250 USD per månad i chefens tid - Minska arbetskostnaderna för att spara upp till 3 000 USD årligen - Minska samtal och sms från personalen med 70 % - Skapa scheman med 95 % arbetsprecision - Prognostisera din framtida försäljning med 95 % noggrannhet - Spara 1 000 USD per månad i minskade arbetskostnader från ett effektivare schema - Spara 1 000 USD per månad i tidiga klockslag och arbetsöverskott Det har aldrig varit enklare att hantera ditt teams arbetsscheman, tidsklockning, teamkommunikation, efterlevnad av arbetskraft, löner, tips och mer, allt från ett enda ställe. 7-skift finns i restauranger av alla storlekar – från mamma-och-pop-butiker till nationella kedjor som Bareburger, Highway 55 och Five Guys. Gå med i de 1 500 000+ restaurangproffsen som redan använder 7-skift för att förenkla sin teamhantering.