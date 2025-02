Programvara för hänvisning till anställda - Mest populära apparna - Sint Maarten

Referral Factory

Plug-and-play-mjukvara för att bygga och spåra ditt eget hänvisningsprogram eller affiliate-program. Röstad #1 av marknadsförare över hela världen. Den enda hänvisningsprogramvaran som är officiellt certifierad av HubSpot. Bygg ditt program på dagar inte veckor, med hjälp av Referral Factorys dra-och-släpp-kampanjbyggare. Referral Factory erbjuder avancerad white label-anpassning utan att skriva en kodrad! Skapa hänvisningsprogram, affiliate-program, ambassadörsprogram, hänvisa för att vinna tävlingar och mer! * Tillgång till 100+ redigerbara mallar för hänvisningsprogram, designade av marknadsföringsexperter. * Integreras med HubSpot, Stripe, Salesforce, Pipedrive, Intercom, Zoho, Zapier och mer. * Referral Factory erbjuder också webhook-funktionalitet, ett avancerat API och flera Zapier-utlösare för att hjälpa dig att få dina nya hänvisningar direkt in i de arbetsflöden du redan använder. * Widgets, popup-fönster, inbäddningar och sidor för att marknadsföra ditt hänvisningsprogram. * Tillgång till 200+ hänvisningsbelöningar och incitament. Kuponger, digitala kontantkort, donationer, ge ut dina egna, belöna genom zapier och mycket mer. * Avancerad hänvisningsanalys så att du kan spåra avkastningen på ditt hänvisningsprogram i realtid. * Fullständigt GDPR-kompatibel. Med möjligheten att vara värd för din egen data mot en extra kostnad, är den här funktionen särskilt populär bland företagsföretag som vill undvika att gå igenom efterlevnad för att tillåta en annan leverantör att vara värd för deras kunddata. Priserna varierar från $95 till $1400 per månad, så det finns en plan för alla typer av företag. Alla planer har tillgång till 24/7 support på chatt och video. GRATIS onboarding på alla planer, vilket innebär att Referral Factorys supportteam hjälper dig att bygga ditt remissprogram, marknadsföra det och integrera det med de affärsverktyg du redan använder. Referral Factory har listats som den #1 Referral Software att använda, både av Influencer Marketing Hub och Growth Marketing Pro. Över 300 000 hänvisningar genererade för våra kunder under 2023!