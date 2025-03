Programvara för erkännande av anställda - Mest populära apparna - Vatikanstaten

Advantage Club

advantageclub.ai

Advantageclub.ai är en global anställdas engagemangsplattform som driver arbetsplatsupplevelse och välbefinnande med funktioner som belöningar, erkännande, förmåner, flexibla anställdas förmåner och samhällsbyggnad på en enhetlig plattform. * AdvantageClub.ai är en slutlig digital belöning och erkännandeplattform som gör det möjligt för chefer och organisationer att erkänna anställda för sina ansträngningar, allt med klick på en knapp. Genom plattformen kan anställda ge high-fives, gilla, kommentarer och mer för att visa sin uppskattning för sina kollegor. R & R -plattformen matchas med en Global Reward Redemption Marketplace som låter anställda välja mellan över 10 000 globala varumärken. * Perks & Privileges Solution gör det möjligt för organisationer att lägga till något speciellt till anställdas intäkter genom att erbjuda unika och exklusiva företagserbjudanden och erbjudanden över hela landet. Genom det flexibla förmånerbjudandet kan företag skapa flera typer av anställdas plånböcker som är kuraterade till specifika marknadsplatser, såsom wellness, arbets-hem och L & D-plånböcker. * Community and Fun Zone -lösningen ger flera program för medarbetarnas engagemang under en plattform. Med program som Intra-Corporate-spel med live-topplistor, peer-to-peer marknadsplatser och hobbyklubbar, erbjuder denna lösning något unikt för att förena anställda i alla typer av organisationer. * Den ekonomiska hälsolösningen hjälper anställda att bli ekonomiskt kunniga genom att erbjuda anläggningar för att spara, få lån och få lönförskott till överkomliga priser och nollräntor. <> Om AdvantageClub.ai Advantageclub.ai är en global plattform för anställdas engagemang med funktioner som belöningar, erkännande, samhällsbyggnad och flexben på en enhetlig plattform. Det tillhandahåller lösningar från slutet till slut för att underlätta medarbetarnas engagemang genom exklusiva privilegier och belöningar från sina 10 000+ varumärkespartners. Advantageclub.AI, som grundades 2016 och är ett hjärnsköld till UCLA -forskarutbildningar Sourabh Deorah och Smiti Bhatt Deorah, som identifierade anställdas fördelar som ett utrymme för att skapa störningar med hjälp av data mining och analys. Sedan dess har det omdefinierat anställdas förmåner utöver traditionell försäkringsfond och företagsrabattpolicy. För närvarande med huvudkontor i Delaware har AdvantageClub.ai över 5 miljoner användare med en imponerande klientportfölj med BCG, Concentrix, Teleperformance, Hexaware, Target och många fler, med närvaro i över 100 länder. Företaget är stolt över att tillhandahålla ett skalbart, anpassningsbart, kostnadseffektivt program för att höja medarbetarnas engagemang. Dess enhetliga plattform erbjuder ett brett utbud av erkännandeprogram, inklusive milstolpe/årsdag/år av service, realtidsfläckbonusar, automatiserade incitament, peer-to-peer-uppskattning, onboarding-program, wellness-program och kvartals- och årliga prestationspriser. År 2022 tilldelades Advantageclub.ai "Excellence in Global R & R -program", "Excellence in medarbetarnas engagemang" och "Excellence in Employee Experience" av World HRD -kongressen. Med sitt enda uppdrag att hjälpa organisationer att hålla sina anställda engagerade och drivna, stöds Advantage Club-appen av en robust medarbetarnas engagemangslösning som erbjuder en bäst-i-klassupplevelse för sina användare. Plattformen är inställd på att revolutionera branschen genom att direkt påverka anställdas rekrytering och behållning genom ett uttömmande medarbetarnas engagemangsverktyg. <> Uppdrag Advantageclub.ai föreställer sig en värld där anställda är mycket engagerade och lyckliga, och varje arbetsplats, stor eller liten, har en positiv kultur av uppskattning och erkännande. Det syftar till att hjälpa organisationer att bygga och driva anställdas erfarenhet och engagemangsprogram som resonerar med deras kultur och värderingar.