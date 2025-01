Programvara för erkännande av anställda - Mest populära apparna - Salomonöarna

Advantage Club

Advantage Club är en global plattform för medarbetarengagemang som driver arbetsplatsupplevelse och välbefinnande med funktioner som belöningar, erkännande, förmåner, flexibla personalförmåner och gemenskapsbyggande på en enhetlig plattform. – Vi är en end-to-end digital Reward & Recognition-plattform som gör det möjligt för chefer och organisationer att tacka anställda för deras insatser, allt med en knapptryckning. Genom plattformen kan anställda ge high-fives, likes, kommentarer och mer för att visa sin uppskattning för sina kollegor. Vår R&R-plattform matchas också med en global marknadsplats för belöningsinlösen som låter anställda välja bland över 10 000+ globala varumärken. - Vår Perks & Privileges-lösning tillåter organisationer att lägga till något speciellt till anställdas inkomster genom att erbjuda unika och exklusiva företagserbjudanden och erbjudanden över hela landet. Genom vårt erbjudande om flexibla förmåner kan företag skapa flera typer av medarbetarplånböcker anpassade till specifika marknadsplatser, t.ex. friskvård, arbete hemifrån, L&D-plånböcker och mer. - Vår Community and Fun Zone-lösning samlar flera program för medarbetarengagemang under en plattform. Med program som företagsinterna spel med live-poängtavlor, peer-to-peer-marknadsplatser och hobbyklubbar erbjuder vår lösning något unikt för att föra samman anställda i alla typer av organisationer. – Vår Financial Wellness-lösning hjälper anställda att bli ekonomiskt kunniga genom att erbjuda möjligheter att spara och få lån och löneförskott till överkomliga priser och noll ränta. Om Advantage Club Vi är en global Employee Engagement Platform med funktioner som belöningar, erkännande, Community Building och FlexBen på en enhetlig plattform. Vi tillhandahåller end-to-end-lösningar för att underlätta medarbetarnas engagemang genom exklusiva privilegier och belöningar från våra 10 000+ varumärkespartners. Advantage Club, som grundades 2016, är en idé av UCLA-studenterna Sourabh Deorah och Smiti Bhatt Deorah, som identifierade personalförmåner som ett utrymme för att skapa störningar med hjälp av datautvinning och analys. Sedan dess har vi omdefinierat personalförmåner utöver de traditionella pensionsfonderna och företagens rabattpolicyer. För närvarande med huvudkontor i Delaware, vi har 3 miljoner+ användare med 1 000+ imponerande kundportföljer med Accenture, BCG, Concentrix, Teleperformance, Hexaware, Target och många fler, med närvaro i 100+ länder. Vi är stolta över att tillhandahålla ett skalbart, anpassningsbart, kostnadseffektivt program för att ta medarbetarnas engagemang till nästa nivå. Vår enhetliga plattform ger ett brett utbud av erkännandeprogram, inklusive milstolpar/jubileum/år av tjänst, spotbonusar i realtid, automatiserade incitament, peer-to-peer-uppskattning, introduktionsprogram, friskvårdsprogram, kvartalsvisa och årliga prestationsutmärkelser , presentkortsprogram, exklusiva erbjudanden över 10 000+ globala varumärken, etc. År 2022 tilldelas vi "Excellence in Global R&R Program", "Excellence in Employee Engagement" och "Excellence in Employee Experience" av World HRD Congress. Med sitt enda uppdrag att hjälpa organisationer att hålla sina anställda engagerade och drivna, stöds vår Advantage Club-app av en genomtänkt lösning för medarbetarengagemang som erbjuder den bästa upplevelsen till sina användare. Plattformen är inställd på att revolutionera branschen genom att direkt påverka rekrytering och behålla anställda genom ett uttömmande verktyg för medarbetarengagemang. Vårt uppdrag Vi föreställer oss en värld där anställda är mycket engagerade och glada och varje arbetsplats, stor som liten, har en positiv kultur av uppskattning och erkännande. Vi är här för att hjälpa organisationer att bygga och driva program för medarbetarupplevelse och engagemang som resonerar med deras kultur och värderingar.