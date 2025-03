Circula

circula.com

Circula är en utgiftsplattform för alla betalningar som görs av anställda: resekostnader, kreditkort och personalförmåner. Vårt uppdrag är att förenkla ekonomi och löneadministration, samtidigt som vi säkerställer efterlevnad genom smarta automatiseringar – så att anställda kan göra sitt bästa jobb. Med Circula ✔️ Sparar du upp till 80 % tid i redovisning och blir en produktiv affärspartner inom din organisation ✔️ Minskar efterlevnadsrisker och säkerställer säkra och revisionssäkra processer *Korten utfärdas av Transact Payments Malta Limited i enlighet med licens från Visa Europe Limited . Transact Payments Malta Limited är vederbörligen auktoriserad och reglerad av Malta Financial Services Authority som en finansiell institution enligt Financial Institution Act 1994. Registreringsnummer C 91879.