Programvara för övervakning av anställda - Mest populära apparna - Vatikanstaten

CleverControl

clevercontrol.com

CleverControl är en molnbaserad affärslösningsprogramvara som gör det möjligt för arbetsgivare att effektivisera personalens arbetsinsatser och även förhindra företagsinformation från att avslöjas, dess ackumulerade data kan vara en tillgång för att lösa olika problem och incidenter på arbetsplatsen. CleverControl presenterar sin produkt i tre distinkta former – on-cloud, on-premise och lokal för småföretag. Vad är CleverControl On-Cloud? CleverControls mål med sin On-Cloud-lösning är att sammanställa omfattande rapporter om ditt teams dagliga arbetsmönster. Nyckelfunktioner inkluderar ansiktsigenkänning, tangentloggning, skärminspelning, övervakning av snabbmeddelanden och mer. Teamledare kan fjärråtkomst till ackumulerad data från vilken enhet som helst. Vad är CleverControl On-Premise? CleverControl On-Premise är en lösning för medarbetarövervakning för företag som garanterar att insamlad data finns kvar inom ditt företagsnätverk. Den absoluta makten över lagringen och tillgängligheten av informationen vilar enbart på dig. Vad är CleverControl Local för småföretag? CleverControl Local for Small Business är en kostnadseffektiv lösning för att övervaka medarbetarnas aktiviteter och förbättra effektiviteten. Det eliminerar behovet av serverköp genom att använda ett delat mappsystem, vilket säkerställer att all data finns kvar inom ditt företag. Det här verktyget är idealiskt för små företag som vill optimera produktiviteten och säkra data utan extra hårdvarukostnader.