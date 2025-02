Programvara för övervakning av anställda - Mest populära apparna - Tunisien

Trackabi

trackabi.com

Trackabi är en utmärkt programvara för tidsspårning, medarbetarövervakning, skärmdump och URL-spårning, schemaläggning av anställdas ledighet, GPR-ruttspårning, förberedelse av tidrapporter, projektplanering och uppskattning, fakturering och betalningshantering. Trackabi fokuserar på små och medelstora företag. Trackabi gör tidsregistrering effektiv och engagerande tack vare sin gamification-metod. Användare kan tjäna prestationer och karmapoäng när de når specifika mål som definierats av en chef. Produktstyrkor: — Trackabi Desktop Timer för Windows, Linux och macOS kan automatiskt registrera arbetad tid och förbereda daglig statistik över användaraktivitet. Den kan upptäcka vilotid, ta skärmdumpar, spåra webbläsaradresser och spela in appar som används och skilja mellan jobb- och fritidsappar. — Mobilapplikationen Trackabi kan spåra tid och registrera GPS-rutter. Den innehåller också en ledighetssektion och en bekväm Insights-sektion för att kontrollera andra användares aktivitet, se deras skärmdumpar och annan data. — Spelifiering av tidsspårning: prestationer och karmapoäng för högre motivation och ökat engagemang. — Mycket anpassningsbara tidrapporter: Tidrapporter kan redigeras som kalkylblad i Excel och erbjuder många anpassningsalternativ (data att visa, obligatoriska fält, ytterligare anpassade fält, etc.). — Personalledighetshantering integrerad med tidrapporter: Personlig ledigdagskalender för varje anställd och ett gemensamt ledighetsschema med begäran/godkännandeprocessen. Personalledigheter kan inkluderas i tidrapporter för att göra det enklare för chefer att säkerställa att uppgifterna är fullständiga. — Anpassningsbara tidsrapporter: Tidsrapporter kan genereras från en tidrapport baserat på användarinställningar och delas via externa länkar eller exporteras till Excel eller PDF. — Fakturering och betalningar: Fakturor kan skapas från rapporter eller oberoende och skickas till kunder via e-post. Systemet gör det möjligt att ange kundbetalningar och spåra summor och förfallna fakturor. — Projektplaner och uppskattningar: Projektplaner med uppdelning efter milstolpar, uppgifter och deluppgifter möjliggör nedifrån och upp-tid och budgetuppskattning. Uppskattade belopp kan matchas mot livedata från anställdas tidrapporter. — Användaråtkomstroller: Systemet stöder avancerade användaråtkomstroller baserade på redigerbara behörigheter. Dessutom kan varje användare komma åt många företagskonton – gå med i ett företag som anställd och skapa sitt företagskonto med samma användarnamn. — Kundåtkomst: Kunder kan bjudas in att få tillgång till sparade tidsrapporter, fakturor och tidrapporter relaterade till deras projekt. Det hjälper en klient att hålla ett öga på den tid som spenderas av sin entreprenör och kontrollera utgifterna. — Git Commits Import: Att importera commits från Git och konvertera dem till tidsposter är en utmärkt funktion för mjukvaruutvecklare. Git commits med kommentarer kan konverteras till tidrapporter. — Informativa instrumentpaneler: En instrumentpanel i fågelperspektiv visar sammanfattningar av arbetad tid, anställdas frånvarodagar och varningar om saknade tidsrapporter (kortare tid än förväntat). — Företagsdatainsikter: En detaljerad översikt över varje anställds dagliga aktivitet som visar arbetad tid, tid som lagts till i en tidrapport, använda applikationer, skärmdumpar, ledig tid, GPS-rutter, etc.