Socibble levererar topp-of-the-line, mobil-första företagslösningar för intern kommunikation, anställdas förespråkare och anställdas engagemang. Som en programvara som en tjänst (SaaS) aggregerar plattformen innehåll från officiella företagskanaler (sociala nätverk, företagswebbplatser etc.) och kurationsplattformar, samt innehåll som föreslås av plattformsanvändare (UGC) och administratörer. Innehållet är personligt och organiserat i temakanaler och kan ses på mobila enheter, stationära datorer, intranät, sociala nätverk för företag och displayskärmar. Auktoriserat innehåll kan delas med ett klick på användarens sociala medieprofiler. Utöver innehållskonsumtion kan anställda också engagera sig i inbyggda frågesporter och undersökningar. Funktioner inkluderar: * Meddelanden för nytt innehåll och interna företagsnyheter * Delning med en klick till alla dina favoritplattformar för sociala medier * Internt innehåll "Like" och "Kommentar" -funktioner * Skapa dina egna meddelanden och innehåll * Delta i och kolla in de senaste utmaningarna och priserna * Leader Board tillgänglighet för att se hur du och dina kollegor rankas * Skapa och svara på frågesporter och omröstningar Socibble använder användaraktivering, belöningar och erkännande över olika nivåer av användarupplevelsen för att maximera engagemanget. Dess unika plattform för anställdskommunikation och förespråkning gör kommunikation enkla, snabba och engagerande. Anställda är bättre informerade om företagets nyheter, uppdateringar och deras arbetsplats, vilket leder till en mer engagerad och inflytelserik arbetskraft. Företag kan utöka Sociabbles användning till sina partners, externa påverkare eller varumärkesfans. Socibble lanserades 2014 av ett team av erfarna företagare inom digital kapitalförvaltningsteknik, sociala medier och innehållsmarknadsföring. och Pwc. Med huvudkontor i Paris, Frankrike, har Sociabble också verksamhet i New York, London och Mumbai.