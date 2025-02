Employee Experience Software - Mest populära apparna - Franska sydterritorierna

Engagedly

engagedly.com

Engagedly är en New Age Performance Management -programvara som omdefinierar prestationsbedömningar genom att förenkla och integrera delar av medarbetarnas engagemang i prestationsgranskningsprocessen. Med engagemang kan du få 360 feedback och kontinuerliga prestationsrecensioner görs enkelt. Det tar några minuter, inte dagar att ställa in och köra en granskningsprocess som anställda kommer att uppskatta, hjälpa chefer att spara tid och ge HR också detaljerad analys. Engagerad integrerar också medarbetarnas engagemangsverktyg inom prestationsgranskningsprocessen genom elegant svindlande sociala, idéer, kommunikation, belöningar och erkännande, anpassning av företagsvärden, pulsundersökningar, inlärningsmoduler och mer. Bakat inom engagemang är ett målhanteringssystem som gör att du kan kaskadera mål över hela teamet och regelbundet checka in framsteg. Engagerad gör Performance Review enkel och uppfriskande för snabbväxande företag.