Programvara för kommunikation för anställda - Mest populära apparna - Sint Maarten

Sociabble levererar förstklassiga, mobila företagslösningar för intern kommunikation, opinionsbildning och medarbetarnas engagemang. A Software as a Service (SaaS), vår plattform samlar innehåll som kommer från officiella företagskanaler (sociala nätverk, företagswebbplatser, etc.) och kuratorplattformar, såväl som innehåll som föreslås av plattformsanvändare (UGC) och administratörer. Innehållet är personligt och organiserat i temakanaler och kan ses på mobiler, stationära datorer, intranät, sociala företagsnätverk och bildskärmar. Det auktoriserade innehållet kan delas med ett klick till användarens sociala medieprofiler. Utöver innehållskonsumtion kan anställda också engagera sig i inbyggda frågesporter och undersökningar. Sociabble använder användaraktivering, belöningar och erkännande på olika nivåer av användarupplevelsen för att maximera engagemanget. Sociabbles unika plattform för kommunikation och opinionsbildning gör kommunikationen enkel, snabb och engagerande. Anställda är bättre informerade om företagsnyheter, uppdateringar och deras arbetsplats – vilket leder till en mer engagerad och inflytelserik arbetsstyrka. Företag kan utöka användningen av Sociabble till sina partners, externa influencers eller varumärkesfans. Sociabble, som lanserades 2014 av ett team av erfarna entreprenörer inom digital tillgångshanteringsteknik, sociala medier och innehållsmarknadsföring, används för närvarande i över 80 länder och har förvärvat några av världens mest prestigefyllda kunder, inklusive Microsoft, BNP Paribas, L' Oréal och PwC. Sociabble har sitt huvudkontor i Paris, Frankrike, och har även verksamhet i New York City, London och Mumbai.